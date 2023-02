Colruyt Group schenkt 200 paletten essentiële producten aan slachtoffers aardbevingen

De noodhulp is een initiatief van het distributiebedrijf en bpost. “De gebeurtenissen in Turkije en Syrië laten niemand onberoerd.” Bij het horen van het vreselijke nieuws wilden we in actie komen voor de mensen en hulpverleners ter plaatse”, zegt algemeen directeur Christophe Dehandschutter van Okay, die het project leidt. “Heel wat van onze collega’s en klanten hebben er familie en vrienden. Samenwerken met bpost is in deze een win-win voor ons allemaal: zij hadden al transport voorzien en daar kunnen wij nu op aansluiten. We engageren ons om zeven volle vrachtwagens te schenken in de komende weken en het is fantastisch dat we deze schenking samen met een ander Belgisch bedrijf kunnen doen.” In totaal gaat het zo om 200 paletten met essentiële producten.