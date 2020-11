Colruyt Group helpt ‘coronawerklozen’ aan tijdelijke job: vijfduizend sollicitanten bieden zich aan voor tweeduizend vacatures

Samenwerking met bedrijven

Eén van hen is Aaron Malfait. Normaal is hij vrachtwagenchauffeur voor een meubelzaak, maar sinds 2 november is hij aan de slag in de Colruyt van Dendermonde. “Het bedrijf waar ik werk, is momenteel gesloten door corona”, vertelt Aaron. “Toen ik de oproep van Colruyt op sociale media zag verschijnen, heb ik onmiddellijk gesolliciteerd. Diezelfde dag kreeg ik een telefoontje van Colruyt. Op een paar uur tijd, en enkele telefoontjes later, was alles geregeld en kon ik aan de slag in Colruyt Dendermonde. Het bevalt me hier heel goed. Ik had al wat verkoopservaring uit een vorig leven en als ik iets niet weet, staan de collega’s voor me klaar.”