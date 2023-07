Collect&Go Summer Roadshow houdt deze zomer opnieuw halt in Halle

voetbal jupiler pro league Trainer Euvrard (RWDM) slaakt drie weken voor competitie­start noodkreet: “Met deze kern gaan we het niet redden in 1A”

RWDM is een ploeg in constructie, maar momenteel ligt er hooguit een fundering. Na de 3-3 in de eerste oefenwedstijd op Swift Hesperange vorige zaterdag, ging de ploeg van trainer Vincent Euvrard afgelopen woensdag met 2-1 onderuit tegen Kortrijk. Zaterdag wordt er geoefend tegen Standard, een dag later vertrekt de promovendus voor een week op oefenstage naar Oostenrijk.