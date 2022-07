Cody (18) redde het leven van Mike (28) die met auto in ijskoud kanaal belandde: “Je verstand staat op nul en je springt”

Halle Klanten scoren meteen stevige kortingen tijdens Braderie in Halle

In de late namiddag moest je er een stevige regenbui bij nemen maar de braderie in Halle lokte op zaterdag heel wat volk naar de binnenstad. Het was voor het eerst sinds 2019 dat er nog eens een braderie plaatsvond zonder coronabeperkingen. De Verenigde Handelaars zorgden voor extra animatie in de winkelstraten maar misschien nog belangrijker: koopjesjagers konden al hun slag zijn in de winkels. Zo waren er al kortingen tot 40 procent te krijgen. De strengere Europese soldenregels zorgen voorlopig niet voor lagere kortingpercentages in Halle. Morgen, zondag 25 juni, is er ook nog en is het uitkijken naar de Skywatch dat een adembenemend zicht over het centrum zal bieden. De winkels zijn dan open van 14 uur tot 18 uur.

