Cody (17) redde leven van drenkeling die met wagen in kanaal belandde: “Eigenlijk besef ik nog altijd niet goed wat er gebeurd is”

HalleHet afgelopen weekend was er eentje met veel emoties ten huize Roggemans in Lembeek. Zoonlief Cody werd na een gezellig avondje uit met vrienden ongewild een held in Halle, en met uitbreiding in heel Vlaanderen. Twee mannen belandden met hun auto in het kanaal. Eén van de twee dreigde te verdrinken, maar werd gered door Cody. Voor mama Daniele is het dubbel: trots dat hij dit heeft gedaan, maar ook bezorgd omdat hij zijn eigen leven riskeerde. “Die jongen was wel aan het verdrinken hé, mama”, aldus Cody.