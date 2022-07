Club Med-sfeertje in het rusthuis en leeggelopen terrassen in het centrum, zo beleven we in Halle warmste dag van het jaar: “Sangria populairder dan zwaar bier in deze hitte”

Halle Wat hebben we dorst in deze hitte: leeggoed gedumpt naast overvolle glascontai­ner

We hebben serieuze dorst bij deze warme temperaturen. Dat leiden we toch of aan de overvolle glascontainer aan de Slachthuisstraat. Maar de dorst spoelen we niet weg met water of frisdrank. Rond de kokers staan vooral flessen champagne, schuimwijn en flessen sterke dranken. Wellicht hebben enkele mensen een gezellig feestje gebouwd of werden enkele kelders leeggemaakt voor het vertrek op vakantie. Maar wie zijn leeggoed achterlaat aan een volle glascontainer maakt zich wel schuldig aan sluikstorten. Afvalophaler Intradura vraagt dan ook om het gas mee te nemen en pas opnieuw aan te bieden wanneer er plaats in in de container. In deze hitte roept Intradura ook op om indien mogelijk het leeggoed even uit te spoelen. Dat voorkomt geurtjes in de buurt van de sites.

18 juli