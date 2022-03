Christelle (40) bevalt in wagen van kleine Emma tijdens carnavalsfeest in Halle: “Ik ben opgegroeid op de boerderij. Dan kent een natuurlijke bevalling geen geheimen”

HalleTwee zware bevallingen had Christelle Janssens (40) uit Edingen al meegemaakt, maar wat haar vrijdag overkwam tart toch alle verbeelding. Door de drukte van het carnavalsfeest in Halle raakte ze niet tijdig in het ziekenhuis, waardoor ze dan maar noodgedwongen in de wagen op de Edingsesteenweg moest bevallen. “Plots had ik Emma in mijn armen en kwamen de hulpdiensten toe. Ze was nochtans uitgerekend voor 1 april”, aldus de kersverse mama.