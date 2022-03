Chirurg ontsnapt aan zware straf na crash op E429

Op 13 december vorig jaar verloor de arts s’ nachts de controle over het stuur van zijn wagen. De auto raakte de middenberm en kwam zwaar gehavend tot stilstand. Omdat de man nadien de politie niet belde en ook de plaats verliet werd hij nu vervolgd voor vluchtmisdrijf. Hij had al vier veroordelingen op zijn strafblad waarvan één recente waardoor hij riskeerde om meteen een rijverbod van drie maanden te krijgen en de oplegging van de vier examens. “Maar van vluchtmisdrijf was geen sprake”, vertelde zijn advocaat in de rechtbank. “Mijn cliënt heeft de wagen nog op de pechstrook geparkeerd en controleerde alles. Er was geen schade aan derden of aan het openbaar domein. Dan is hij naar het ziekenhuis gegaan om zich te laten verzorgen want hij had twee gebroken ribben. De politie stelde zelf nadien vast dat er nergens beschadigingen waren op de plaats van het ongeluk. En dus kan er ook geen sprake zijn van vluchtmisdrijf.”