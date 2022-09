Chauffeur onder invloed van alcohol en drugs crasht vlak bij schoolpoort en vlucht weg

In de buurt van het Heilig Hart&College is donderdagnamiddag een zwaar ongeval gebeurd. Een bestuurder van een wagen reed er omstreeks 15.25 uur aan hoge snelheid het Vondel in, maar raakte bij het kruisen een andere wagen. De jonge chauffeur verloor de controle over het stuur en de wagen belandde op het voetpad tegen een trap van een huis. De klap was zo hevig dat de airbags afgingen. De brandweer werd opgeroepen omdat de wagen begon te roken, maar uiteindelijk vatte het voertuig geen vuur. De bestuurder van de auto die het ongeval veroorzaakte sloeg meteen op de vlucht. Hij werd ter hoogte van de Grote Markt wel tegengehouden door omstaanders.

Nadien bleek waarom de chauffeur weggelopen was. Hij had te veel gedronken en was onder invloed van drugs en moest nadien ontnuchteren in de cel. In de andere auto raakte een vrouw lichtgewond. Zij werd meegenomen naar het ziekenhuis maar kon nadien al snel naar huis. Amper 5 minuten na het ongeval ging de schoolbel op het Heilig Hart&College. Mocht het ongeval iets later gebeurd zijn, waren er wellicht meer slachtoffers gevallen.