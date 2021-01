Chauffeur krijgt celstraf en zesde (!) levenslang rijverbod: “Deze man kunnen we niet meer helpen”

Bellingen/Hondzocht Christian (52) meet schade op na uitslaande brand: “Alleen de vier muren kunnen overeind blijven”

4 januari Voor twee gezinnen in de Daelestraat in Bellingen is 2021 in mineur gestart. Hun woningen zijn voorlopig onbewoonbaar na de hevige uitslaande brand van afgelopen zaterdag. Van kwaad opzet is geen sprake en gewonden vielen er niet. “Alles moet vernieuwd worden, alleen de vier muren kunnen nog overeind blijven”, zucht bewoner Christian Deridder (51). “Pas over een jaar kunnen we weer terug naar ons stekje.”