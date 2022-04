Cellisten verzamelen voor vierde editie van Servais-vierdaagse

Jobat Steeds meer zorgperso­neel werkt liever als interim dan via vast contract: wat zijn de voordelen?

“Corrupte praktijken”, zegt Paul Cappelier, de voorzitter van de Belgische Federatie voor Zorgkundigen. Want, zo stelt de zorgsector, er is een probleem met personeel dat eerst ontslag neemt om nadien via interimkantoren opnieuw aan de slag te gaan in dezelfde sector, maar aan betere voorwaarden. Maar is dat effectief zo? Jobat.be vroeg het aan Uitzendkantoor X-Care in Motion, gespecialiseerd in de zorgsector.

30 maart