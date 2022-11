Carnavalsjaar afgetrapt op 11 november: prins Nico en prinses Katleen opgenomen in hun respectievelijke ordes

Halle Celstraf met uitstel voor dertiger die betrokken was bij twee gewelddadi­ge incidenten

Een dertiger uit Halle is veroordeeld tot 6 maanden met uitstel voor twee gewelddadige incidenten. Eerst was hij betrokken bij een vechtpartij aan een tankstation in Halle. Daarnaast kwam het tot een confrontatie met de politie in het politiecommissariaat in Sint-Pieters-Leeuw.

3 november