Carnaval lokte gespreid over de drie dagen zowat 100.000 feestvierders naar Halle

Belangrijk: de cijfers dienen met een korreltje zout genomen te worden. Zo worden bijvoorbeeld niet alleen bezoekers geregistreerd, maar ook de bewoners binnen de specifiek gekozen zone. Uit metingen op gewone dagen, dus buiten carnaval, blijkt dat er gemiddeld 38.000 mensen aanwezig zijn in het stadscentrum. Het contrast is dan wel zeer duidelijk in vergelijking met het carnavalsweekend. Op zaterdag 26 maart werden er 63.000 unieke bezoekers geregistreerd en op zondag waren er dat zelfs 86.000. Voor de laatste feestdag staat de teller op 59.000 unieke bezoekers. Kort door de bocht: trek die 38.000 af van het bezoekersaantal van één van de carnavalsdagen en je weet hoeveel mensen enkel en alleen voor het carnavalsfeest naar Halle waren afgezakt. Verspreid over de drie dagen gaat het dus om zo’n 100.000 bezoekers die alleen voor het carnavalsfeest in Halle aanwezig waren.

Maar er kan ook dieper ingezoomd worden op specifieke locaties. In de zone Sint-Rochus, stations- en zwembadomgeving en binnenstad werden zo drie pieken geregistreerd. Normaal gezien worden er op een gewone dag zo’n 7.000 signalen van gsm’s geregistreerd, maar op zaterdag waren dit er 20.000 rond middernacht. Zondag rond 17 uur ging het om 26.000 aanwezigen en rond middernacht zakte dat aantal opnieuw naar 20.000. Waar de cijfers in vergelijking met een andere dag buiten carnaval het opvallendst zijn is op de feestpleinen. Denk aan Grote Markt, Beestenmarkt en sinds dit jaar ook Cardijnplein. Normaal gezien worden daar 3.800 aanwezigen geteld, maar ook hier werden drie pieken vastgesteld, telkens rond middernacht. Zaterdagnacht 15.000 personen, zondagnacht 12.000 aanwezigen en tijdens de laatste feestnacht van maandag op dinsdag 14.000 feestvierders. Tijdens de feestnachten kwamen dus telkens zo’n 10.000 personen naar het stadscentrum om uit de bol te gaan. Tot slot werden tijdens de stoet op Sint-Rochus rond 16 uur zo’n 8.500 bezoekers geregistreerd tijdens een piek, terwijl dit er normaal 1.700 zijn.

300.000 herbruikbare bekers

Voorts blikt het stadsbestuur tevreden terug op het gebruik van de herbruikbare bekers. “Samen met Horeca Halle en organisator Halattraction sloegen we de handen in elkaar om tijdens carnaval alleen herbruikbare bekers te gebruiken op de feestpleinen, iets wat overigens sins 1 januari 2020 verplicht is op evenementen in Vlaanderen”, klinkt het. “We vroegen per beker 1 euro waarborg en voor een karaf 5 euro. Bij inlevering kregen de bezoekers dit geld terug en de formule bleek een succes te zijn. Niet alleen was de afvalberg minder groot, er ontbrak ook maar drie procent van de bekers op een totaal van meer dan 300.000.” In totaal zijn zo’n 9.000 bekers wel vermist. Bij andere grote open evenementen in andere steden gaat het echter om zo’n zeven procent van de bekers die niet opnieuw worden binnengebracht. Alle bekers werden overigens opnieuw gewassen door maatwerk AMAW dat zo mensen in een kwetsbare positie aan werk hielp.