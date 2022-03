Carnaval kan bijna beginnen: prinsen van Tastendeuvel rollen duizenden Halse krotten in

De typische Halse snoepjes worden op Krottenmaandag van carnaval in het publiek gegooid. Twee jaar geleden rolden de leden van de Orde van de Prinsen ook 5.000 krotten in maar een dag later werd carnaval afgelast en bleek het een werk voor niets geweest. “Maar dit keer kunnen we eindelijk nog eens samen carnaval vieren”, klinkt het opgelucht bij voorzitter Joël Ocula. Hij neemt de fakkel als voorzitter over van Luk Pieters en mag bij de start van carnaval op 26 maart voor het eerst ook het brouwen van de prins voor zijn rekening nemen. “Uniek in België”, weet Joël. “Nergens anders wordt een Prins Carnaval gebrouwen uit een groot vat. Samen met de andere prinsen gaan we dit keer een paar extra toertjes rond de ton Duivelsbier moeten doen want onze nieuwe prins ligt intussen al twee jaar te rijpen.” (lacht)