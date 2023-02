Carnaval Halle staat voor de deur: hulpdiensten en gemeentebesturen houden noodplanoefening

Bedoeling van de drie lokale besturen was om met de crisisverantwoordelijken binnen de zone samen de plannen rond rampenbestrijding in te oefenen. Dat moet zorgen voor een vlotte samenwerking bij noodsituaties. De oefening stond in het teken van Carnaval Halle dat over een maand plaats vindt in de stad. Leden van de brandweer Vlaams-Brabant West, de Politiezone Zennevallei, het Rode Kruis Halle en Sint-Pieters-Leeuw, de spoeddienst van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria Halle, de diensten evenementen en communicatie van de gemeentbesturen en Halattraction, organisator van Carnaval Halle werkten mee. Er werden ervaringen op het terrein uitgewisseld en er was ruimte voor theoretische rampscenario’s die besproken en geoefend werden. “Door met alle actoren de verschillende noodplannen samen te bestuderen, willen we ervoor zorgen dat de samenwerking in noodsituaties vlot verloopt”, klinkt het. “Zo weet iedereen wat hem of haar te doen staat in een noodsituatie, zoals een brand, gaslek, bommelding of massale vechtpartij.”