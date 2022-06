Cannabiskweker die zich in tuin van pastoor verborg riskeert 18 maanden cel

Het onderzoek ging van start toen de 89-jarige eigenares van een huurwoning in het centrum van Halle op 18 november de politie belde omdat er in de huurwoning werd ingebroken. Een van de bewoners, een 48-jarige Albanees, was hierop in de tuin van zijn. buurman, pastoor Raymond Decoster, gesprongen om zich te verschuilen. De twee inbrekers stonden even later oog in oog met de pastoor. De volgende ochtend alarmeerde de eigenares van het pand de politie. Toen die ter plaatse ging, trof ze in de tuin van de woning de Albanese man aan en merkte ze een doordringende cannabisgeur op. Daarop werd een huiszoeking uitgevoerd in de woning. Die bleek onderdak te bieden aan een plantage met 800 cannabisplanten.