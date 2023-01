Camille en Eden blijken populairste voornamen voor baby’s in AZ Sint-Maria

2022 was een vruchtbaar jaar in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria in Halle. In 2022 werden er 687 baby’s geboren. “Dat zijn er 39 meer dan in 2021”, laat het ziekenhuis weten. Er werden 354 jongens geboren en 333 meisjes. Bij de meisjes bleek Camille de populairste voornaam. “Of de populariteit van de gelijknamige zangeres daar voor iets tussenzit, weten we natuurlijk niet met zekerheid”; klinkt het. De Top 3 van populairste voornamen wordt vervolledigd door Emma en Noor. Bij de jongens blijkt Eden de populairste jongensnaam en zijn Liam en Noah goed voor de tweede en de derde plaats in de rangschikking. Het is ook hier niet duidelijk of Eden Hazard de ouders inspireerde. De dienst Materniteit wordt momenteel volledig vernieuwd en krijgt meer hotelfaciliteiten. “Die renovatie zal ongetwijfeld ook meer jonge ouders naar het AZ Sint-Maria in Halle lokken”, klinkt het nog in het AZ Sint-Maria.