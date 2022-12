Burger King wil eerste Pajotse vestiging optrekken langs Auguste Demaeghtlaan: “Locatie komt in aanmerking, maar grootste bedenking is mobiliteit”

Er is een openbaar onderzoek gestart bij de stad Halle om de gebouwen van deurenproducent Nordex en de vroegere Matrassenkoning met de grond gelijk te maken. Zo’n 10-tal jaar geleden huisvestte Dreamland in de gebouwen daarnaast en de laatste jaren deden die dienst voor tal van pop-ups van onder meer Colruyt-Group. De gebouwen bevinden zich bovendien vlakbij het drukke rondpunt Bevrijdingsplein, op amper 500 meter van die andere fastfoodketen Mc Donalds en zo dus ook bijna pal in het centrum van de stad. De bedoeling van het project is om de twee gebouwen af te breken om er nieuwe Burger King op te bouwen. Deze zou volgens de huidig ingediende plannen een oppervlakte hebben van zo’n 369 vierkante meter en beschikken over een drive-in, 116 zitplaatsen, 37 parkeerplaatsen waarvan drie voor mindervaliden alsook een overdekte fietsenstalling voor elf fietsen.

Bedenkingen

“Als college van burgemeester en schepenen denken we er momenteel nog niets over aangezien het nog volop in openbaar onderzoek zit”, aldus Snoeck. “De diensten onderzoeken de aanvraag nu volop en vragen adviezen op zodat wij nadien een beslissing kunnen maken of we het wenselijk of niet vinden. Het project bevindt zich aan een gewestweg, waardoor ook het Agentschap Wegen en Verkeer inspraak heeft. Zij zijn er hoe ik begrijp niet tegen, op voorwaarde dat de uitgang langs de Beertsestraat is. De locatie komt zeker in aanmerking, maar de grootste bedenking is op vlak van mobiliteit. We moeten bekijken of het project de nu al overbelaste en zwaar beproefde Auguste Demaeghtlaan aan kan.”