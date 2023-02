Budo Research Centrum Halle organiseert internationale karatestage

Drogenbos Drogenbos zamelt goederen in voor slachtof­fers aardbeving

De gemeente Drogenbos organiseert een inzameling van warme kledij, dekens, hygiëneproducten en andere benodigdheden om de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië te helpen. Het materiaal kan geleverd worden in de Loods aan de Grote Baan 222 op woensdag 15 en donderdag 16 februari van 16 uur tot 18 uur. Het materiaal gaat vervolgens naar de Heizel om daarna door vrijwilligers per vrachtwagen naar de Turkse en Syrische grens gebracht te worden. Meer info op 02/333.85.14 en vrijetijd@drogenbos.be.

