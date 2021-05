Brug van 1,4 miljoen is perfect aangelegd voor fietsers, alleen mogen ze er niet rijden: “Wat een nutteloze investering”

Drogenbos Gezinnen dakloos nadat hun huizen zwaar beschadigd raken door brand

22 mei Vier gezinnen in Drogenbos zijn voorlopig dakloos nadat een brand vrijdagnacht hun huizen zwaar beschadigde. De brand op de Paul Gilsonlaan werd omstreeks 1.30 uur opgemerkt en de hulpdiensten werden meteen gewaarschuwd. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al door het dak van één van de huizen. De bewoners konden zichzelf in veiligheid brengen. Het gaat in totaal om zeven personen, waaronder enkele kinderen. Een huis werd bewoond door één gezin. In de andere huis waren appartementen ingericht. “De brandweer had het vuur relatief snel onder controle maar de schade is wel groot”, zegt burgemeester Alexis Calmeyn (Drogenbos Plus-LB). Vannacht konden de slachtoffers overnachten in een hotel. “Een deel van de gezinnen zullen zeker nog een week in het hotel kunnen verblijven”, zegt Calmeyn. “En we kunnen ook onderdak verlenen via de assistentiewoningen Palmyra. Dat moet iedereen de kans geven om uit te kijken naar een oplossing op iets langere termijn want het is duidelijk dat de huizen niet meteen hersteld kunnen worden.” De oorzaak van de brand is voorlopig nog onduidelijk. Vooral de bovenverdieping van een van de huizen is zwaar getroffen en helemaal verwoest. Maar op de andere verdiepingen van beide gebouwen is er ook nog rook- en waterschade.