Brons op finale STEM-Olympiade voor Chong uit Don Bosco Halle

Verkeersinfo Omgevallen boom veroor­zaakt hinder op Buitenring in Halle: nog één rijstrook versperd, meer dan een uur file

Door een omgevallen boom is er momenteel heel wat hinder op de Brusselse Buitenring in Halle. Richting Frankrijk was de rijbaan zelfs een tijdlang volledig versperd. Momenteel is enkel de linkerrijstrook nog versperd.