Danny (53) ving doodsbange man op die ontsnapt was aan zijn ontvoerders: “Je gaat toch niet opendoen, riep mijn vrouw nog”

HalleHuilend en helemaal van de kaart stond een man zondag in alle vroegte op deuren langs de Edingensesteenweg in Halle te bonken. Het was uiteindelijk Danny Detobel (53) die zijn deur opende voor de onbekende. Enkele uren later belde onze reporter bij Danny aan voor zijn verhaal: “In het Frans smeekte hij om de politie te verwittigen, hij was ontvoerd! Even later werd onze straat belegerd, mijn ‘frank' viel meteen...”