Boeren protesteren vrijdag bij Colruyt in Halle: “Ze nemen de grond onder onze voeten weg”

HalleLandbouwers uit heel België gaan vrijdagvoormiddag actie voeren aan de hoofdzetel en winkels van de Colruy Group in Halle. Reden? “Het wegkopen van landbouwgronden voor de ogen van landbouwers”, klinkt het bij organisator Boerenforum. “Eerst bepaalde Colruyt al wat ze van ons kopen en aan welke prijs, nu gaan ze ook bepalen wie wat op welke gronden mag doen. De prijzen van landbouwgronden worden door deze praktijk ook opgedreven omdat immokantoren de gronden wel kwijt zullen geraken aan Colruyt, ongeacht de prijs. We willen een duidelijk signaal geven.”

“Boerenforum is een kleine organisatie van boeren die zich verenigden om meer stem te geven aan de boeren die het één en ander anders willen gaan aanpakken”, vertelt coördinator Wim Moyaert. “En elk jaar op 17 april organiseren we een bepaalde actie. Die datum is niet toevallig uitgekozen. Het is de Internationale Dag van de Boerenstrijd, de herdenkingsdag voor de gewelddadige dood van 19 Braziliaanse boeren die streden voor hun land en rechtvaardigheid. De actie gaat dus nu twee dagen vroeger door, maar wel nog altijd naar aanleiding van die herdenkingsdag. Bij onze acties werken we altijd rond het thema landroof en inname van landbouwgrond door bedrijven.”

En dit jaar wordt dus Colruyt geviseerd. “Elk jaar proberen we iemand op de korrel te nemen, al dan niet symbolisch”, gaat het verder. “Maar Colruyt is niet toevallig gekozen als we kijken naar de landroofproblematiek. In 2020 richtte de groep een nieuw bedrijf op: Agripartners. Een evolutie die voor ons veel te ver gaat. Colruyt is een supermarktketen die voor een groot deel beslist wat er in de rekken ligt en welke prijs ze daarvoor betalen. Ze beslissen dus wat wij krijgen. Indien ze willen, kunnen ze gewoon weigeren om jouw product aan te kopen. Nu gaan ze nog verder door ook letterlijk de grond onder onze voeten weg te nemen. Let op: Colruyt is hier niet alleen in. Denk bijvoorbeeld ook aan Fernand Huts van Katoen Natie die voornamelijk in het Gentse landbouwgronden koopt.”

Prijsstijging

De landbouwers vrezen dat Colruyt vervolgens de gronden gaat verpachten aan landbouwers. “En niet permanent, maar seizoensgebonden”, vervolgt Moyaert. “Zij zullen elk jaar beslissen wie wat mag doen op een specifieke grond. Ze ontnemen ons zo het laatste stukje autonomie dat we als boeren nog hadden. De praktijk zoals Colruyt ze toepast moet stoppen. Niet alleen in ons land, maar overal ter wereld.” Moyaert ziet ook een bijkomend probleem. “Agro-immo’s gaan hier op inspelen”, klinkt het. “Zij beseffen dat ze een bepaalde prijs kunnen zetten, die hoger ligt dan de waarde. Spelers op de markt zoals Colruyt zullen er dat toch wel voor betalen. Dat wil zeggen dat de prijzen van de landbouwgronden de hoogte in gaan.”

Boerenforum rekent vooral op de overheid. “Zij moeten hier paal en perk aan stellen”, verduidelijkt Moyaert. “We zijn er ons van bewust dat het logisch is dat zo’n dingen gebeuren bij een vrijemarkteconomie. Maar het is belangrijk dat er een degelijk grondobservatorium komt. Zo kunnen alle aankopen en verkopen openbaar bijgehouden worden, samen met de pachten. Iedereen kan dat een goed beeld krijgen over wie wat bezit en wie hoeveel betaalt voor een grond.”

Verkeeshinder

De landbouwers zullen komende vrijdag 15 april om 10.30 uur verzamelen aan het Bevrijdingsplein. Vanaf daar trekt de colonne richting het administratief centrum, de distributiecentra, maar ook langs enkele filialen van de groep zoals de Colruyt-winkel zelf, maar ook de Dreamland. De actie kan voor verkeershinder zorgen. Tot slot zullen vertegenwoordigers van verschillende organisaties speeches geven. In totaal zullen een 25 organisaties uit het hele land deelnemen aan de actie.