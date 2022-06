Black Eagle organiseert opnieuw barbecue op Stroppen

Halle Halle stelt invoering leefstra­ten uit na vragen over reglement: “Toch blijft dit project het uittesten waard”

Speelstraten en schoolstraten kennen we al in Halle en nu wil het schepencollege ook de leefstraten introduceren in Halle. Een verkeersvrije straat kan volgens de stad buurtbewoners dichterbij elkaar brengen. Maar omdat het reglement nog niet op punt staat moeten we nog een jaartje wachten voor we met de buren op straat kunnen aperitieven.

13:20