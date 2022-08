BKO De Varkenssnuit krijgt zonnepanelen

Halle Overrompe­ling bij opening keurings­sta­ti­on Halle maar wie ‘s middags kwam hoefde amper aan te schuiven

Het keuringsstation van AIBV in de Zinkstraat in Halle werd vrijdagochtend overrompeld door mensen die hun voertuig zonder afspraak wilde laten keuren. Tegen de middag werd het toch weer terug een heel stuk rustiger. In West-Vlaanderen was er eveneens sprake van een kilometerslange wachtrijen aan de keuringscentra.

