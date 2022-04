Bezoekers ‘t Vondel klagen over harde zitjes en ongemakkelijke leuningen: “Van deze nieuwe tribune wordt niemand vrolijk”

Oppositiepartij N-VA bracht de kwestie ter sprake tijdens de commissie Samenleving. “De mensen klagen over uiterst oncomfortabele zitjes”, zegt raadslid Rogier Lindemans (N-VA). “Ze zitten te hard en de rugleuning geeft geen aangename ondersteuning. Het zijn niet enkel senioren ofzo die hierover klagen.”

De nieuwe tribune vervangt een oud exemplaar dat de technische ploeg van ’t Vondel al jaren kopzorgen bezorgde. Want de oude tribune beschadigde de ondergrond wanneer die telkens opzij moest geschoven worden. “Maar deze nieuwe tribune stemt eigenlijk ook niemand vrolijk”, weet Lindemans. “Problematisch is ook dat men niet meer wou werken met de vorige firma omdat ze een slechte ‘service na verkoop’ leverde, maar dat nieuwe firma al van in het begin in hetzelfde bedje ziek blijkt te zijn.”

Quote Het toont aan dat een stad als Halle echt nood heeft aan een cultureel centrum die naam waardig en dat is er dus één met een professio­ne­le concert­zaal met een vaste tribune. Rogier Lindemans (N-VA)

Volgens Lindemans moet de stad voor een andere en drastischere oplossing kiezen. “Het is jammer dat een tribune die best wel wat geld gekost heeft opnieuw niet is wat men als inwoner mag verwachten. Het toont aan dat een stad als Halle, met bijna 40.000 inwoners, echt nood heeft aan een cultureel centrum die naam waardig en dat is er dus één met een professionele concertzaal met een vaste tribune.”

Bij het indienen van de offertes bleek minstens één andere firma wel beter te scoren op het zitcomfort maar die haalde het uiteindelijk niet omdat er punten gegeven werden op heel wat criteria. Zo is het technische luik in een cultuurzaal als ’t Vondel heel belangrijk. Het podium is er rond en dus moest ook de tribune rond zijn. En in tegenstelling tot andere grote cultuurtempels moet de tribune in Halle vaak opgeborgen worden voor feesten die in dezelfde zaal doorgaan. “We hadden iets anders verwacht van het zitcomfort”, geeft burgemeester Marc Snoeck (Vooruit) toe. “Maar aan dat zitcomfort kan weinig veranderd worden door de technische eisen die gesteld zijn. Het is veel gemakkelijker om een vaste tribune te bouwen. In de meeste culturele centra maakt die tribune ook maar één beweging maar in Halle schuift die niet alleen in en uit maar moet ze ook verplaatst worden. Er zijn weinig firma’s die zo’n constructies bouwen. We hebben gekozen voor een Belgisch bedrijf waar we hopelijk op kunnen rekenen. Voor zo’n tribune moet je anders al op zoek gaan naar firma’s in het buitenland waarvan je niet weet wat hun service is.”

Voorlopige oplevering

Dat de dienstverlening van de leverancier te wensen over laat wil Snoeck niet gezegd hebben. Maar achter de schermen wil de stad wel op haar strepen staan. “Er is een voorlopige oplevering gebeurd in oktober vorig jaar”, zegt Snoeck. “Onze diensten hebben een lijst opgesteld met verbeteringen en een deel daarvan is al opgelost maar de fabrikant reageert traag en dus duurt het allemaal langer. In oktober is pas een definitieve oplevering gepland maar we gaan natuurlijk de firma aanspreken om alle problemen op te lossen. Het zitcomfort zal jammer genoeg niet meer verbeteren.”µ

