Bezieler Tai Chi Halle schrijft boek over bijzondere bewegingsleer: “40 jaar geleden amper bekend in Vlaanderen. Nu hebben steeds meer mensen een goede reden om mee te doen”

HalleDe zweep links uitslaan. De rug van het paard strelen. De naald op de bodem van de zee zoeken. Als u het nu in Keulen hoort donderen hebt u wellicht nog nooit Tai Chi beoefend. Het zijn enkele van de vele oefeningen uit de Oosterse bewegingsleer. Alex Hauwaert (64) is er al bijna veertig jaar gepassioneerd door en schreef er een boek over. In zijn club merkt hij dat Tai Chi aan populariteit wint. “Wie de basistechnieken leert is al snel vertrokken”, vertelt Alex.

Zonder coronapandemie was het boek ‘Tai Chi, voor rust en harmonie’ er wellicht nooit gekomen. Net als andere verengingen zag ook Tai Chi Halle plots de lessen in het water vallen in 2020 en 2021 door lockdowns en andere beperkingen. De leden vroegen Alex dan ook om een alternatief en dus zette hij één en ander op papier. Hij filmde zelf oefeningen en schreef artikels over Tai Chi. “Er is maar weinig literatuur in het Nederlands beschikbaar over Tai Chi”, weet Alex. “Als je al eens een boek in het Nederlands vindt is het een vertaalde publicatie. Daarom zette ik de stap om zelf iets uit te geven. Ik geef wat achtergrond over Tai Chi en er staan ook oefeningen in. Verder leg ik uit waarom die bewegingsleer misschien wel iets voor de lezer kan zijn.”

De mensen van Tai Chi Halle tijdens één van de sessies in 2021 in Breedhout.

Tai Chi is een harmonieuze bewegingsleer die voortkomt uit een eeuwenoude traditionele Chinese lichaamscultuur. “Tai Chi staat voor de eenheid tussen lichaam en geest. Je hebt die vloeiende bewegingen van je lichaam waarbij je op je ademhaling moet letten maar ook mentaal moet je aandacht blijven. Je volgt met aandacht je eigen bewegingen en je kiest ook een volgorde van een reeks oefeningen die je wel moet memoriseren als je ze goed wil uitvoeren. Zo heb je bijvoorbeeld ‘de vorm van 108 oefeningen’. Dat is een sequentie van oefeningen waar je al snel twintig minuten mee zoet bent”, aldus Alex. “Dat kan dus wel al tellen.”

Alex Hauwaert neemt één van de vele poses aan.

In 1975 ontdekte Alex karate als universiteitsstudent in Gent. Acht jaar later leerde hij tijdens een stage Roland Habersetzer kennen. Hij was het die hem tijdens een demonstratie zou laten kennis maken met Tai Chi. “Tijdens de karatestages die volgden begon de dag altijd met Tai Chi. Dat is iets helemaal anders dan karate maar het zorgde voor balans met de karate. Zo ben ik er verder in gegroeid. Toen ik me er in verdiepte was Tai Chi nauwelijks gekend in Vlaanderen. In 1987 richtte ik in Halle het Budo Research Centrum op en in september 1991 gaf ik in de schoot van die organisatie de eerste les met Tai Chi Halle.”

Een workshop Tai Chi van Tai Chi Halle in Buizingen.

Tai Chi is van oorsprong een vechtkunst maar daar vind je vandaag maar weinig meer van terug. De sierlijke, trage bewegingen zijn tegenwoordig het meest kenmerkend voor de discipline. Er zijn verschillende redenen waarom je aan Tai Chi kan doen. “Je kan het beoefenen om in conditie te blijven en de spieren te stimuleren”, zegt Alex. “Ook om te ontspannen is Tai Chi ideaal. De combinatie van die soepele bewegingen en een rustige ademhaling helpen om te relaxeren. En je kan de bewegingen ook echt toepassen als vechtkunst. Dat doe je met twee. Maar de meeste Tai Chi-stijlen zijn vandaag zeer zacht. Wie zich echt wil verdedigen kiest trouwens voor andere vechtstijlen. De meerderheid van de mensen in Halle doet het eigenlijk vooral voor de gezondheid en de ontspanning. Tai Chi is er voor iedereen. In onze groep is de jongste 30 jaar en de oudste 80 jaar.”

Alex Hauwaert neemt één van de vele poses aan.

Een yogastudio vind je tegenwoordig haast op elke hoek van de straat maar Tai Chi lijkt veel minder bekend bij het grote publiek. “Yoga is natuurlijk erg populier maar Tai Chi wekt steeds meer interesse”, zegt Alex. “Destijds begon ik de club met tien leerlingen en net voor de uitbraak van de coronapandemie beoefenden er al een dertigtal mensen in Halle Tai Chi. Later kwam de vraag om ook overdag lessen te organiseren. Zo zijn er nu vijftig mensen aangesloten en voor de lessen overdag is er zelfs een ledenstop ingevoerd omdat de zaal te klein is. Ik krijg al inschrijvingen binnen voor volgend seizoen. Tai Chi wint dus wel aan populariteit. En velen blijven komen. Ik heb mensen die al twintig jaar met plezier meedoen. Sommigen volgen de lessen van gevorderden en combineren dat af en toe opnieuw met de basislessen. Want er zijn technieken die je eerst wat onder de knie moet krijgen en onderhouden.”

Het boek, dat uitgegeven werd op het publicatieplatform Skribis, kost 25 euro en kan vanaf nu worden aangeschaft via www.brchalle.eu. Tijdens de lanceerperiode tot en met 23 juli is er een korting van 5 euro.

