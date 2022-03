Bewoners Sint-Augustinus klinken op nieuwe liften: “Iedereen droeg steentje bij tijdens moeilijke periode”

Voetbal Tweede Nationale B Thomas Bourgeois met Pepingen-Hal­le naar Belisia: “Ik wil niet stoppen met een degradatie”

Pepingen-Halle trekt zondag naar Belisia Bilzen. Na de pijnlijke thuisnederlaag vorig weekend tegen Tongeren, pakt de fusieploeg nu best punten tegen die andere Limburgse ploeg. Pepingen-Halle is immers teruggevallen naar de voorlaatste plaats in tweede nationale. Er resten nog acht wedstrijden om het behoud af te dwingen.

