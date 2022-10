Bewoners Kareelveld kunnen voortaan petanquen in hun wijk

Londerzeel, Sint-Genesius-Rode Apotheek­kra­ker riskeert 40 maanden cel: “Ik kampte met enorm veel liefdesver­driet”

Een 50-jarige Roemeen riskeert veertig maanden cel voor maar liefst 27 inbraken of pogingen daartoe in apothekerszaken. De man gooide steeds met een riooldeksel een deur of raam aan diggelen om er vervolgens met geld vandoor te gaan. Voor de rechtbank had hij wel een origineel excuus klaar voor zijn daden.

28 september