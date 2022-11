Bestuur veegt zes maanden gratis parkeren van tafel, handelaars furieus

De crisissen waarmee de handelaars geconfronteerd worden liggen aan de basis van de gesprekken. “De economische crisis hangt momenteel als een donkere wolk boven de Halse binnenstad”, zeggen Anke Van Rossom en Philip Demanet, voorzitter en ondervoorzitter van de Verenigde Handelaars Halle (VHH). “Het is na de coronacrisis misschien wel de crisis te veel en we ontvangen effectief signalen die ons enorm ongerust maken. En daarom hadden we het plan opgevat om samen met het stadsbestuur een campagne op poten te zetten om de rode loper uit te rollen voor iedere klant, inclusief gratis parkeren tijdens de komende maanden. Hierover vonden verschillende overlegmomenten plaats, maar afgelopen vrijdag kwam een voor ons donderslag bij heldere hemel. De stad is op geen enkele wijze bereid om mee te gaan in ons plan. Nochtans was de eerste feedback voorzichtig positief. Waarom het stadsbestuur nu plots halsstarrig weigert in te gaan op deze noodkreet en zelfs geen enkel compromis voorstelt is een mokerslag voor de Halse ondernemer maar vooral een hardvochtig standpunt ten aanzien van de bewoner en klant die elke attentie vandaag naar waarde weet te schatten. We hadden nochtans verwacht dat het lokaal bestuur er alles aan zou willen doen om het leed van de mensen te verzachten en de handelaars symbolisch een hart onder de riem wil steken.”

“We zijn er ons van bewust dat het parkeerbeleid altijd voer voor discussie is en zal zijn”, gaat het verder. “Na het desastreuze beleid van vorig jaar is er onder impuls van de handelaars werk gemaakt van verbetering en bijsturing. Natuurlijk is het nooit voldoende voor ondernemers die iedere dag het beste van zich zelf moeten geven om de klanten te bedienen maar het overleg heeft destijds wel opgeleverd. Dat heet een compromis. Ook nu was er de vraag om 6 maanden gratis parking te geven zodat mensen zich geen zorgen moeten maken bij het zoeken van een parkeerplaats of het riskeren van een boete. Alle focus kan dan gaan naar meer economische activiteit. Dit betekent extra omzet voor de ondernemer en vooral een zorgeloos bezoekje van de Hallenaar aan de binnenstad. De mensen hebben vandaag al genoeg aan hun hoofd en dan is elke geste een lichtpuntje. Mensen hebben nood aan dergelijke positieve signalen. We leven in bijzondere uitdagende tijden en dat vraagt om bijzondere maatregelen. Dan moeten we allemaal bijsturen en bepaalde beslissingen uit het verleden even on hold zetten. Ook als dit even de hoge inkomsten die de stad iedere dag uit het parkeren haalt, bevriest. Het parkeerbeleid kan geen pasmunt zijn om de rekening te laten kloppen. Het moet een middel zijn om meer volk naar de stad te krijgen. Liever even zoeken naar een lege plaats dan meteen een plek vinden in een voor de rest lege stad. De handelaars beseffen goed dat hiermee al de problemen en uitdagingen voor een leefbare binnenstad niet zijn opgelost maar zoals gezegd, nood breekt wet. De handelaars zullen het hier niet bij laten en bereiden zich voor op acties. ”