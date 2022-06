Benzineprijzen stijgen naar ongekende hoogte: waar vind je de goedkoopste tankstations van het Pajottenland?

Halle Stadsradio Halle verliest supervrij­wil­li­ger Bob Penne (82): “Zelfs tussen twee hartinfarc­ten door presenteer­de hij nog mee”

Lokale radiozender Stadsradio Halle rouwt om Bob Penne, die in de nacht van zaterdag op zondag overleed. De tachtiger ging door het vuur voor ‘zijn’ radiozender en las jarenlang verzoekjes voor in één van de populairste programma’s. Achter de schermen toonde hij zich dan weer een supervrijwilliger. “Of het nu was om te flyeren en affiches op te hangen of de studio te schilderen... Op Bob kon je altijd rekenen”, vertelt André Segers van Stadsradio Halle.

31 mei