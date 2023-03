Beluister hier op één pagina alle carnavalmixen van Carnaval Halle 2023

RECONSTRUC­TIE. Guillaume (28) toont hoe hij 27-jarige Steven in zijn apparte­ment doodstak tijdens verkeerd gelopen date

In de Joseph Depauwstraat in Sint-Pieters-Leeuw heeft maandag de reconstructie plaatsgevonden van de moord op de 28-jarige Steven C. uit Sint-Lambrechts-Woluwe. Het slachtoffer was in mei vorig jaar op bezoek in het appartement van de verdachte toen het ‘s nachts compleet verkeerd liep. Steven bloedde dood in de douche na een messteek in de hals terwijl de verdachte in paniek zijn werkgever alarmeerde.