Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw promoten samen auto- en fietsdelen: “Deelwagen is goedkoper dan tweede auto op de oprit”

De Halse gemeenteraad keurde dinsdagavond het intergemeentelijk actieplan goed. In de praktijk gaan de drie besturen nauwer samenwerken om het autodelen in de kijker te zetten. In Halle kunnen deelwagens nu al gratis parkeren en zijn er vier autodeelorganisaties actief. Maar in de toekomst wil men ook inzetten op het fietsdelen. Tegen 2024 wil men alvast 37 deelwagens in Halle introduceren. “Er is potentieel”, weet schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke (Groen). “In onze stad maken al 141 mensen gebruik van een deelwagen. Vooral inwoners met een tweede wagen die ze niet zo vaak gebruiken kunnen best eens hun verbruik in kaart brengen. De deelwagen zal veel goedkoper zijn dan een tweede wagen op de oprit te laten staan.”