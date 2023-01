Basisschool Klim-Op stimuleert Nederlands via drama en muziek dankzij provincieproject

​Deze workshops worden steeds gegeven door creatieatelier Amadeo Kollectif in samenwerking met vzw ’t Smiske. Deze maandag volgden de leerlingen van klas 5A van GO! Basisschool Klim-Op uit Halle hun tweede en laatste workshop drama. Via 2 workshops van telkens 50 minuten in de klas raken leerlingen vertrouwd met de tekst en de melodie van bekende kinderliedjes. Op die manier leren ze op een speelse en muzikale manier nieuwe woordenschat aan. “We lanceerden een oproep naar gemeenten om via workshops drama of muziek het Nederlands van de leerlingen uit het lager onderwijs op een creatieve manier te versterken”, aldus gedeputeerde Gunther Coppens. “Via deze workshops wordt het Nederlands van de leerlingen op een prikkelende en leuke manier versterkt. Dit project past binnen de eindtermen muzische vorming en Nederlands. Negen gemeenten, goed voor 58 scholen, doen hieraan mee. Een mooi resultaat”.

AmadeoKollectif geeft workshops drama aan leerlingen van alle graden uit het lager onderwijs. Via 2 of 3 workshops van telkens 2 uur worden de kinderen geprikkeld en worden ze via theaterspelen, improvisatie- en bewegingsopdrachten uitgenodigd om fysiek en verbaal te communiceren. ​“Met ons creatie-atelier boordevol experimenten willen we de verbeelding van kinderen en jongeren stimuleren”, zegt ​Filip Langenbick van Amadeo Kollectif. “We willen hen op een laagdrempelige manier laten proeven van cultuur en collectieve creatie. Want we zijn ervan overtuigd dat verbeelding veerkracht geeft. Ze doet dromen, creëren en samenwerken. Dankzij verbeelding gaan we anders denken en kunnen we ons nieuwe werelden voorstellen.”