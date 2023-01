Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Halle nog geld kan afhalen

Beersel 1,762,951 bedankt! Deze artikels uit Beersel raakten jullie in 2022 het meest

1,762,951 werden artikels van Het Laatste Nieuws over Beersel aangeklikt het voorbije jaar. We brachten grote en kleine verhalen uit de gemeente. Van de nieuwe school die gebouwd wordt in Lot tot mogelijke PFAS-vervuiling in Dworp. Een oprechte dank beste lezers, 1,762,951 keer bedankt!

27 december