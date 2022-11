AZ Sint-Maria op zoek naar zorg- en verpleegkundigen tijdens ‘JOBS2CARE4’

Sint-Pieters-Leeuw Druivenlam­bie­ken Lambiek Fabriek vallen in de prijzen

De Lambiek Fabriek uit Sint-Pieters-Leeuw kaapte op de Brussels Beer Challenge vier medailles weg. In de categorie ‘Italian style Grape Ale’ werden de nieuwe druivenlambieken Soleille en Blue-Belle respectievelijk met goud en brons beloond. Oude Kriek Schar-Elle was de beste in de categorie ‘Old style Fruit-Lambic’ en in de categorie ‘Old style Gueuze-Lambic’ ging het brons naar de biogeuze Natur-Elle. Vooral het feit dat de druivenlambieken het zo goed doen is opmerkelijk. De Lambiek Fabriek is in dat segment trendsetter. “Na het succes van onze Muscar-Elle, onze topper met Muscaris-druiven, beslisten Jozef en ik op zoek te gaan naar nog andere druivensoorten die in combinatie met onze zelfgebrouwen lambiek mooi tot hun recht komen”, zegt brouwer Jo Panneels, die de Lambiek Fabriek uitbaat met zijn collega Jozef Vanbosstraeten. “Uiteindelijk viel onze keuze op twee aromatische variëteiten die geteeld worden op wijndomein Hoenshof in het Limburgse Hoepertingen.” Vorig jaar viel de Lambiek Fabriek ook al in de prijzen op de belangrijke bierwedstrijd en werden er twee gouden en een bronzen medaille behaald.

22 november