AZ Sint-Maria breidt met een derde uit in oppervlakte: “Ziekenhuis blijft groeien en dus staan we voor grote uitdagingen”

Halle VIDEO. Bol.com laat pakje aan voordeur achter... maar vuilnisman­nen zien het aan als oud papier: “Het bleef even stil aan de andere kant van de lijn”

We hebben met z'n allen ongetwijfeld al massa’s pakjes laten leveren door Bol.com. Ben je niet thuis? Dan laten ze het meestal op een veilige plek achter of mag je er nadien om bij het postkantoor. Maar in sommige gevallen laten ze het pakje gewoon voor de deur achter. Dan heb je pech wanneer het gestolen wordt... Wat is er erger dan dat? Wat dacht je hiervan: je pakje wordt opgehaald door de vuilnismannen die papier komen rondhalen.

24 juni