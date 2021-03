ASSISEN. Vader beschuldigde komt stomdronken getuigen in rechtszaal: “Néé, ik drink niet veel”

Halle Vijf jaar cel voor man die buurjongen 5 jaar lang misbruikt

19 maart Een 54-jarige man uit Halle is veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel, omdat hij jarenlang zijn buurjongen seksueel heeft misbruikt. Dat misbruik begon toen de jongen 9 jaar oud was en zette zich voort tot hij in het derde middelbaar zat.