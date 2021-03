ASSISEN. Hij beschouwde Louise (80) als zijn eigen grootmoeder, maar toch liep het uit de hand die fatale nacht: “Ik was ladderzat en in paniek”

Pajottenland & Zennevallei Kramen van Los Churros duiken her en der op: “We moeten wel, want we worden getroffen door een ramp”

12 maart Her en der in het Pajottenland en de Zennevallei vinden we ook kramen terug van Los Churros. Die zijn eigendom van de familie Adler uit het Brusselse en Halle. Elk familielid heeft zijn eigen kermiskraam, maar uit noodzaak brengen ze nu lekkers aan de man in de kramen van de familie.