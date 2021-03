ASSISEN. Gaëtan Vandersmissen (39) schuldig aan moord op mémé na bekentenis: “Smoring is met voorbedachtheid gebeurd”

HALLE/LEUVEN“Beter laat dan nooit.” Deze profetische woorden van procureur-generaal Mickaël Splingard waren nog niet koud toen de verdediging na de middagpauze de bekentenis van hun cliënt in het strijdtoneel gooide in de Leuvense assisenzaal. De volksjury verklaarde Hallenaar Gaëtan Vandersmissen drie uur later schuldig aan de moord op zijn schoongrootmoeder, Louise Remy.

“De leugens hebben mij ingehaald”, besefte Vandersmissen dinsdag in zijn laatste woord. De getuigenis van wetsdokter Wouter Van Den Bogaert deed hem vorige week al de das om, maar procureur-generaal Splingard trok de strop tijdens zijn eerste assisenrequisitoir nog wat strakker rond de hals van de verdediging. Hij baseerde zich op het tijdsverloop en eveneens op het verslag van de wetsarts. Die was formeel dat Remy gestorven was door smoring, maar pas minstens een half uur nadat ze zeven zware slagen in het gezicht kreeg. “Het is zelfs veel aannemelijker dat er uren zijn overgegaan”, stelde de wetsdokter.

Waar Vandersmissen die bewuste avond overal had uitgehangen, daarover bleef hij heel het onderzoek en het proces in het ongewisse. De speurders waren de Hallenaar kwijt tussen 20 en 22 uur ’s avonds. Een vaststaand feit is dat hij om 22.26 uur werd gelokaliseerd aan een paardenweide in Halle tijdens een fietstochtje met zijn gezin. Na hun thuiskomst vertrok Vandersmissen rond 23.30 uur de nacht in. Dinsdag tijdens de middagpauze biechtte hij aan zijn advocaat op dat hij mémé om het leven bracht na dat bewuste fietstochtje. Hij zou haar dan klappen hebben gegeven én gesmoord. Qua tijdsbestek en met de bewering van de wetsdokter in het achterhoofd genomen, kan die versie kloppen.

De vriendin van Vandersmissen verklaarde in haar verhoor dat hij die nacht pas om 3 uur fysiek terug thuis was. Maar waar Vandersmissen dan tussen 20 en 22 uur heeft uitgehangen, daar is nog altijd geen eenduidige verklaring voor. Hij hield altijd vol dat hij eerst naar de Carrefour ging en daarna op café. Maar in de supermarkt werd hij nooit geregistreerd op de camerabeelden en in zijn stamkroeg Quattro werd hij ook nooit gezien. De verdediging probeerde de bewering van de wetsdokter dat er minstens een half uur zat tussen de twee daden tijdens het proces nog in twijfel te trekken. Door de bekentenis van hun cliënt is dat ondertussen van geen tel meer. Ook de discussie of Vandersmissen Remy om 20 uur slagen toebracht en rond middernacht terugkeerde om haar te smoren speelt geen rol meer. Door zijn knieval ligt er nu sowieso moord op tafel. Ook zijn verdediging vroeg de jury om hem daaraan schuldig te verklaren. Na drie uur beraad viel ook dat verdict.

Volledig scherm Slachtoffer Louise Remy. © Vertommen

De jury verwees naar de bevindingen van wetsdokter Wouter Van Den Bogaert. “Remy had verwondingen aan het hoofd met bebloede scheurwonden. Ze had uitgedroogde oppervlakkige schaafwonden aan neus en mond. Ze is overleden door verstikking en meervoudige stompe geweldpleging. Op het ogenblik van het overlijden waren ze de enige aanwezigen in de woning, dat blijkt uit zijn verklaringen. Dat werd nooit betwist. Het geweld werd toegebracht door Vandersmissen. Hij heeft opzettelijk gehandeld. De beschuldigde is niet behept met een bijzondere psychopathologie. Hij handelde met het oogmerk om te doden, wat door hem ter zitting werd erkend.” Het werd hem ook aangewreven dat hij op geen enkel ogenblik de hulpdiensten alarmeerde.

Door zijn bekentenis hoopt Vandersmissen in ruil op enige clementie. Dat benadrukte hij tijdens zijn laatste woord. “Ik had van in het begin de waarheid moeten spreken. Wat er die avond door mijn hoofd spookte, ik weet het niet. Ik heb mémé nooit willen doden. Ik heb schaamte en spijt. En ik ben bang voor wat komen zal. Misschien krijg ik 30 jaar cel? Mijn zoontje en zijn moeder verdienen dit niet. Ook de kinderen van Louise niet. Ik had spijt van de eerste dag. Ik vraag u om vergiffenis.”

Op woensdag volgen de pleidooien over de strafmaat. De Hallenaar riskeert levenslang.

