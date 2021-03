ASSISEN. Beschuldigde boort ‘mémé’ de grond in tijdens verhoor: “Ze moest gewoon zwijgen. Ik wilde haar niet dood”

Voorzitter Danny (47) van De Gebeure over het gemis van Carnaval Halle: “Er zijn tranen gevloeid, maar carnavali­tis is sterker dan corona”

13 maart Een jaar geleden zagen de carnavalisten in Halle het feest van het jaar in duigen vallen door corona. Voor topgroep De Gebeure was dit extra pijnlijk, want zij zouden groots uitpakken voor hun vierenveertigste verjaardag. Een jaar later is de klap nog niet verteerd bij voorzitter Danny Sluys. “Ik heb gevloekt”, geeft hij toe. “Maar ik weet ook dat carnaval dit zal overleven.”