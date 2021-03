ASSISEN. Beschuldigde bekent moordplan op mémé tijdens pauze: “Mijn pleidooi kan in de vuilnisbak”

De wetsdokter vorige week en procureur-generaal Mickaël Splingard tijdens zijn requisitoir vandaag hadden beschuldigde vastgereden. Vandersmissen hield altijd vol dat hij Remy op hetzelfde tijdstip had vermoord, maar wetsdokter Wouter Van Den Bogaert had er altijd op gehamerd: “Dit kan niet.” Dat leed hij af uit het feit dat de verwondingen van Remy al aan het herstellen waren alvorens de tachtiger gesmoord werd. Advocaat Thomas Vandemeulebroucke had bij de start van het proces aangekondigd dat hij tijdens het proces niets anders dan de waarheid wilde horen. Die belofte is hij nu nagekomen. Hij stelde zijn cliënt tijdens de middagpauze in zijn cel voor een dilemma. “Ik ga niet naar de jury alvorens ik hier de waarheid heb gehoord”, pleitte Vandemeulebroucke in wellicht zijn kortste pleidooi ooit.

Niet ladderzat

De burgerlijke partijen hadden dinsdagochtend op dezelfde nagel geklopt. “De verdediging beloofde aan het begin van het proces om alle kaarten op tafel te leggen. We hebben toch moeten vaststellen dat Gaëtan is blijven liegen, tot nu”, stelde meester Anton Roobaert van de burgerlijke partij. Bijvoorbeeld over de feiten zelf, over de fases van het geweld: “De wetsdokters zijn zeker dat er minstens een half uur zat tussen de slagen en het smoren. Maar Vandersmissen blijft beweren dat het vijf, tien, misschien vijftien minuten waren,” voegde meester Steve Convents toe. Over het alcoholgebruik van de beschuldigde waren de advocaten ook stellig: “Gaëtan was niet ladderzat op dat moment en had ook geen alcoholprobleem,” stelde meester Convents. Dat had de psychiater, die maandag was komen getuigen, ook bevestigd. “Hij was nog nuchter genoeg om daarna te gaan fietsen en nog later het bloed op te kuisen,” besloot Convents.