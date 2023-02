Artificiële intelligentie spaart tijd uit aan kassa’s Colruyt: “Ook comfort van medewerkers gaat er op vooruit”

Pepingen Pepingen voert aanpassin­gen uit aan verkeersre­gle­ment en afvalbe­leid

Op de recentste gemeenteraad van Pepingen werden twee wijzigingen in het aanvullend reglement voor de politie goedgekeurd. Op de Plaats in Heikruis was de huidige locatie voor de parkeerplaats voor mindervaliden wettelijk niet meer conform. Deze wordt verplaatst naar de bestaande parkeerstroken. Ook de verkeerssignalisatie wordt aangepast aan de huidige regelgeving.

31 januari