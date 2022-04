Aperitiefconcerten op de Halse Grote Markt vanaf eind april

Halle Landbou­wers voeren actie aan Col­ruyt-gebouwen door landroof­pro­ble­ma­tiek: “We zijn niet kwaad, maar teleurge­steld. En dat is veel erger...”

Vrijdagmiddag voerden verschillende landbouwers en organisaties actie aan de hoofdzetel en winkels van Colruyt Group in Halle, die plaatsvond in het kader van de Internationale dag van de Boerenstrijd. Een honderdtal actievoerders kwamen op straat om er te protesten tegen de ‘landroofproblematiek’ van Colruyt. Ook enkele lokale landbouwers vervoegden zich in de colonne. “Het is nu al zo moeilijk om landbouwgrond te vinden en als de grote bedrijven ze blijven opkopen zullen heel wat landbouwbedrijven verdwijnen”, legt boer Tijs Boelens van De Groentelaar uit.

15 april