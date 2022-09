André (62) zoekt opvolging om bekendste kapel van Halle te onderhouden: “Sint-Rochus brengt hier al bijna 400 jaar leven in de brouwerij”

Buizingen Mogelijk nooddorp voor Oekraïense vluchtelin­gen in Buizingen: “Binnenkort wordt de knoop doorgehakt”

De kans bestaat dat er toch nog een nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen wordt ingericht in Halle. Een terrein in deelgemeente Buizingen is één van de vier locaties in Vlaams-Brabant die weerhouden zijn. “De grond is eigendom van Woonpunt Zennevallei en stond eerder al op een lijst van mogelijkheden”, zegt burgemeester Marc Snoeck (Vooruit).

30 augustus