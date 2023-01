Amper 29 procent neemt fiets in Halle. Premie moet duwtje in de rug worden maar... “Dit cadeau gaat het verschil niet maken”

Sint-Genesius-Rode Kameroade van Ro schenken mooi bedrag na succesvol Bal van Ro

Op 19 november 2022 organiseerde de vzw ‘Kameroade van Ro’ de derde editie van het Bal van Ro in het CC Wauterbos in Sint-Genesius-Rode. Deze fuif werd een groot succes. De zaal zat goed vol, de bar draaide op volle toeren en er werd gedanst tot in de vroege uurtjes. “Door de talrijke opkomst van het publiek en de financiële en logistieke steun van onze sponsors houden we een mooie opbrengst over aan dit evenement”, laat de vzw weten. “We waren dan ook heel tevreden en fier afgelopen zaterdag een cheque te kunnen uitreiken aan vzw Net en Men Kanker voor een bedrag van 3.115,31 euro.”

19 januari