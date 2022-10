Als werkstraffen en straffen met uitstel niet werken...dan krijgt inbreker 50 maanden cel

De man dook op 26 april plots op in de woonkamer van een bejaard koppel dat in Halle woonde. Toen de man van het koppel hem wou tegenhouden, duwde hij die omver. Daarna rukte hij de halsketting van de bejaarde vrouw af waardoor ook zij ten val kwam. De jongeman goot vervolgens nog een blikje bier over de vrouw uit, alvorens de benen te nemen. Voor hij bij het bejaarde koppel was binnengedrongen, had een buurvrouw in hetzelfde flatgebouw hem ook al van haar balkon zien springen. De vrouw had vervolgens gezien wat er zich bij haar buren afspeelde, en had de politie verwittigd.