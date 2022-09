Aldi Buizingen sluit even voor verbouwing

Halle Iedereen kan mening geven over langver­wach­te heraanleg A8

De heraanleg van de A8 zit er eindelijk aan te komen. En daarbij wordt iedereen betrokken. De Vlaamse overheid kondigde eerder dit jaar aan dat er een ondertunneling van de snelweg voorzien wordt tussen de Halleweg en de Nijvelsesteenweg en dat er nog een oplossing gezocht wordt voor de wijk Rodenem. In totaal wordt er 160 miljoen euro voorzien. Er is nu een studie opgestart die het project verder vorm zal geven. De studie wordt uitgevoerd in opdracht van De Werkvennootschap. De organisatie zal in gesprek gaan met de stad Halle, belangengroepen, bedrijven, verenigingen en burgers. “Binnenkort zal elke Hallenaar een foldertje in de bus krijgen met meer uitleg over het participatief proces van dit project”, klinkt het bij de stad. “Ondertussen zit het projectteam niet stil en zijn de eerste consultatiemomenten met professionele actoren al begonnen. Vervolgens kunnen ook de inwoners van de stad hun mening geven.”

23 september