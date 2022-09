Akabe Joepie zoekt versterking

Sinds september 2019 bestaat de vereniging ‘Akabe Joepie’ in Halle. “Weldra start ons vierde werkjaar maar doordat onze leden nog niet doorstromen naar de leidingsploeg zijn we permanent op zoek naar enthousiaste jongeren die leiding willen worden bij ons”, laat Annelies Decooman weten.

Op 10 september wordt een infomoment georganiseerd. Mensen met interesse om leiding te worden kunnen langs komen die dag op speelplein Joepie tissen 10 uur en 17 uur. Akabe staat voor ‘Anders KAn BEst’, en is een jeugdbeweging voor kinderen en jongeren die zin hebben om te spelen, en hierbij meer ondersteuning nodig hebben dan in een reguliere jeugdbeweging. Elke derde zaterdag van de maand organiseert Akabe Joepie een werking. “Hoe meer leiding we hebben, hoe meer leden er kunnen aansluiten”, laat Decooman nog weten. Info over de vereniging op de Facebookpagina.