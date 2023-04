Aglaé Gervy uit het Heilig-Hart&College Halle Toplaureaat Olyfran taalwedstrijd

voetbal challenger pro league Trainer Vincent Euvrard (RWDM) na de 1-1 op Beerschot: “We botsten op doelman Lathouwers”

RWDM moet de hand in eigen boezem steken dat het niet met de volle buit kon terugkeren naar de hoofdstad. Op basis van de (open) kansen in de eerste helft had de leider in de CPL met ruime cijfers moeten winnen. Hoewel Beerschot ook enkele mooie kansen heeft gekregen na de rust, mocht het zijn doelman Lathouwers danken voor het veroverde puntje.